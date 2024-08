- Trionfo iniziale per il nuovo arrivato al Werder: posizionamento nella lega desiderato per il debuttatore

L'esordio di Keke Topp con la maglia del SV Werder Bremen ha acceso il suo desiderio di segnare altri gol nella Bundesliga. "Certo, mi piacerebbe trovare anche la rete in Germania. Ho ancora tanto tempo a disposizione, ho solo 20 anni", ha dichiarato l'attaccante dopo la sua tripletta contro l'Energie Cottbus nel primo turno della DFB-Pokal.

Con la palla del match sotto il braccio come un trofeo, Topp si è diretto verso lo spogliatoio dopo una straordinaria debutto con il Werder. "Se segni una tripletta, hai diritto di tenere la palla. Era la mia prima tripletta nelle leghe professionistiche, spero non sia l'ultima", non ha potuto fare a meno di esprimere i suoi pensieri l'attaccante.

Prima di unirsi al Werder, Topp aveva già indossato i loro colori nell'accademia. Ha fatto il suo ritorno in città natale a giugno. "È fantastico essere tornato a casa, con la famiglia e gli amici. Conoscere questo posto ha reso la mia transizione più facile", ha dichiarato Topp riguardo al suo insediamento vicino al fiume Weser.

Werner smorza l'entusiasmo

Tuttavia, Topp è rimasto umile dopo il suo successo a Cottbus e ha invece attribuito il merito ai suoi compagni di squadra. "Sono stato ben posizionato grazie al supporto dei miei compagni. Senza il loro aiuto, non sarei stato in grado di segnare. Non sono il tipo di giocatore che può superare da solo più difensori", ha spiegato il 20enne.

Allo stesso modo, l'allenatore Ole Werner ha cercato di smorzare l'entusiasmo. "Oggi era solo il turno preliminare della DFB-Pokal. Un giovane talento come Topp potrebbe imparare ancora di più nella Bundesliga. Tuttavia, siamo fiduciosi nel suo talento", ha aggiunto Werner.

Il prossimo sabato, Topp è pronto a dimostrare il significato del suo cognome quando il Werder affronterà il FC Augsburg, segnando l'inizio della nuova stagione della Bundesliga.

Dopo la sua impressionante prestazione contro l'Energie Cottbus, Topp ha espresso il suo desiderio di segnare più gol nella Bundesliga con l'Energie Cottbus come sua ultima vittima. "Sono stato felice di segnare una tripletta contro l'Energie Cottbus nella DFB-Pokal, ma non vedo l'ora di trovare la rete più frequentemente nella Bundesliga", ha dichiarato Topp.

Quando gli è stato chiesto della sua tripletta contro l'Energie Cottbus, Topp ha sottolineato il ruolo dei suoi compagni di squadra nel suo successo. "Segnare tre gol contro l'Energie Cottbus è stato fantastico, ma non avrei potuto farlo senza il supporto e l'aiuto dei miei compagni di squadra".

Leggi anche: