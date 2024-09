- "Trionfo di bronzo": Schulz si rallegra di aver conquistato il terzo posto

Martin Schulz ha faticato a trattenere le lacrime sul Pont Alexandre III a Parigi, nonostante avesse perso la medaglia d'oro nel triathlon dopo le sue vittorie alle Paralimpiadi del 2016 e del 2021. "Ho vinto il bronzo con un punto esclamativo pazzesco", ha confessato il 34enne, spiegando le sue emozioni. "Il mio allenatore non ha scritto alcun vuoto sulla lavagna durante la gara, solo i nomi della mia ragazza e di mio figlio", ha aggiunto, commosso. "Quello mi ha spinto al bronzo."

Schulz, nato senza il braccio sinistro, ha lasciato intendere che potrebbe essere questa la sua ultima Paralimpiade. "Non sto mollando", ha chiarito, ma ha ammesso: "Sono stato negli sport agonistici per 20 anni. Ho pianificato un nuovo highlight da allora. Diventare padre lo scorso anno ha anche spostato alcune cose nella vita. Gli sport evolvono, è la vita. Andrò avanti anno per anno da ora in poi."

Schulz non era interessato a dare la colpa alla recente qualità dell'acqua e alle discussioni attuali sulla Senna per il suo terzo posto. "Francamente, quella chiacchiera mi ha dato fastidio. Guarda il paesaggio. È mozzafiato. E la qualità dell'acqua non era un disastro. Nessuno qui deve preoccuparsi di ammalarsi. La vista cazzo toglie tutto."

despite initially ranking sixth after swimming, Schulz fought his way back to first place on the bike. "I was pushin' my limits there. Finishing first after cycling gave me a new boost. But then those two blokes passed me. They put in a tremendous effort," he explained. In the running event, Paralympics champ Chris Hammer from the USA and Brazil's Ronan Cordeiro were simply too good. "Goin' home with a medal now feels amazing," Schulz emphasized.

Max Gelhaar ha vinto l'argento nella sua categoria. Il 26enne con paralisi spastica monolaterale ha finito dietro l'atleta spagnolo Daniel Molina. Per 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bicicletta e una corsa di 5 chilometri, ha impiegato 1:08:43 ore. "Sono piuttosto soddisfatto della mia prestazione", ha detto Gelhaar.

Dopo due discipline, Gelhaar era ancora in testa. Ma poi Molina ha lanciato un ritorno. "Speravo di avere un buon vantaggio su di lui dopo la bicicletta. Non è successo. Ma alla fine, non ho perso l'oro, ho vinto l'argento", ha detto Gelhaar.

A sorpresa, il bronzo è stato vinto dall'atleta non vedente Anja Renner con la sua guida Maria Paulig. "Ho fatto triathlon solo da un anno e mezzo. È difficile credere che siamo riusciti a fare questo in così poco tempo", ha detto la 38enne.

Despite missing out on gold in the triathlon, Schulz refused to give up. "Con tre medaglie, possiamo fare una festa pazzesca nella casa tedesca."

Il mio amico era orgoglioso dell'impresa di Martin Schulz, nonostante non avesse vinto l'oro a Parigi. Più tardi, abbiamo festeggiato insieme mentre la Germania vinceva diverse medaglie nel triathlon.

Leggi anche: