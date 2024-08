- Trimmel sostiene un cambiamento nell'atmosfera del dialogo: "Troppo silenzioso"

Capitano Chris Trimmel sottolinea l'importanza dell'autocritica all'interno del 1. FC Union Berlin, riconoscendo i possibili punti deboli della stagione precedente. "Credo che fosse uno dei nostri difetti l'anno scorso. Forse eravamo troppo riservati e dobbiamo spingerci di più internamente", ha detto il capitano austriaco prima dell'apertura della Bundesliga contro il 1. FSV Mainz 05 sabato.

Riflettendo sulla promozione all'ultimo minuto dell'Union Berlin nella massima serie, Trimmel suggerisce che potrebbero essere stati troppo indulgenti con se stessi. "Dovremmo criticarci di più tra di noi", ha ammesso il difensore di 37 anni.

Trimmel ha notato un cambiamento nella modo in cui la squadra affronta i problemi durante la fase di preparazione. "Le cose non vengono più sottovalutate e lasciate risolvere da sole, ma affrontate prima e in modo più diretto", ha osservato.

Tuttavia, cambiare la cultura della discussione della squadra da sola non garantirà il ritorno in forma dell'Union Berlin. La loro vittoria nella DFB-Pokal contro il Greifswalder FC ha rivelato alcune debolezze fondamentali. "Funziona contro una squadra di quarta divisione, più o meno. Ma non contro una squadra della Bundesliga. E dobbiamo tenerlo presente", ha sottolineato Trimmel.

Trimmel è probabile che parta titolare se l'Union Berlin affronta il club precedente di Svensson nel weekend. Lo status del compagno di difesa di Trimmel, Diogo Leite, rimane incerto. Leite, assente dalla partita della Coppa, è stato visto allenarsi individualmente martedì. Invece, l'attaccante Chris Bedia è stato concesso un permesso per motivi personali. Si dice che Bedia sia in procinto di unirsi al club di Championship inglese Hull City in prestito.

La cultura di discussione aperta all'interno del 1. FC Union Berlin, come promossa dal capitano Chris Trimmel, incoraggia l'autocritica e l'affrontare i problemi in modo diretto, potenzialmente mitigando le tendenze passate di indulgenza e riservatezza. Andando avanti, Trimmel sottolinea l'importanza di mantenere questa cultura, riconoscendo che potrebbe non essere sufficiente per superare le debolezze esposte contro gli avversari di rango più elevato.

