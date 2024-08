- Trimmel e Khedira tornano all' allenamento di squadra

Il capitano Christopher Trimmel e i suoi vice, Rani Khedira, hanno ripreso gli allenamenti completi con l'1. FC Union Berlin. I due veterani dell'Iron Ones erano stati assenti dalle recenti amichevoli contro l'Olympique Lyon (0:4) e la Real Sociedad (1:1), sotto la guida dell'allenatore Bo Svensson. Tuttavia, erano presenti alla sessione di allenamento pubblica in vista del prossimo incontro di coppa contro il Greifswalder FC sabato.

Nel frattempo, Josip Juranovic e Janik Haberer non hanno potuto partecipare agli allenamenti della squadra. Il difensore Juranovic aveva anche saltato la partita contro San Sebastián. Il club non ha ancora commentato i motivi della sua assenza e lo farà nei prossimi giorni. Il centrocampista Haberer è stato sostituito al 56º minuto durante il riscaldamento obbligatorio e ha successivamente completato i giri su un campo vicino al centro di allenamento.

Nonostante le assenze di Josip Juranovic e Janik Haberer, l'attenzione rimane sul capitano Christopher Trimmel e Rani Khedira mentre si preparano per la stagione della Bundesliga tedesca con l'1. FC Union Berlin. Il loro ritorno agli allenamenti completi della squadra è un importante boost per l'Iron Ones in vista degli incontri cruciali della Bundesliga.

