- Tribunale: le insegne per il passo volontario 30 devono essere rimosse

Alcuni residenti del Lago di Costanza devono rimuovere i cartelli per un limite di velocità volontario di 30 km/h dalle loro proprietà. I pannelli autoprodotti potrebbero essere scambiati per cartelli ufficiali di limite di velocità di 30 km/h, ha deciso il Tribunale Amministrativo di Friburgo in tre procedimenti di una disputa legale in corso. Il tribunale ha considerato l'aspetto generale del cartello come lo presenterebbe a un osservatore di passaggio.

I cartelli sono stati installati in diversi design sulla penisola del Lago di Costanza di Höri nel distretto di Costanza. I cartelli controversi mostrano parole come "Volontario", un'imitazione del cartello di limite di velocità di 30 km/h e silhouette di bambini che corrono. Il limite di velocità usuale di 50 km/h si applica nei comuni.

L'Ufficio di Amministrazione del Distretto di Costanza ha ordinato la loro immediata rimozione ad aprile, con ciascun residente che rischiava una multa di 800 euro. Le lamentele dei residenti e le istanze urgenti sono arrivate al Tribunale di Friburgo, che ha ora emesso una sentenza.

Le decisioni non sono ancora definitive. I cittadini possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo del Baden-Württemberg a Mannheim entro due settimane dalla notifica, come riferito dal tribunale.

Il caso era già in tribunale nel 2023

Il Tribunale di Friburgo aveva già respinto tre cause dei cittadini contro l'Ufficio di Amministrazione del Distretto di Costanza come irricevibili in ottobre 2022. I querelanti del Lago di Costanza erano sostenuti dall'Aiuto Ambientale Tedesco (DUH) in una udienza pubblica, con l'obiettivo di ottenere una sentenza pilota.

Come annunciato in ottobre, l'associazione locale dei Verdi aveva chiamato per una "iniziativa privata per la protezione del clima, maggiore sicurezza del traffico e meno rumore" nell'autunno del 2021. I cartelli sono stati ottenuti e distribuiti in questo contesto. (Numeri di caso: 6 K 2226/24, 6 K 2227/24, 6 K 2228/24)

