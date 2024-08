- Tribunale: Intercettazione delle conferenze stampa degli attivisti climatici consentita

Il Tribunale Regionale di Monaco I ha stabilito che l'intercettazione segreta delle conversazioni tra giornalisti e portavoce stampa di "Last Generation" era legale. Il tribunale ha argomentato che il numero di telefono in questione apparteneva a un sospetto contro cui erano in corso indagini per sospetta formazione di un'organizzazione criminale. Senza la sorveglianza del telefono, le indagini sarebbero state "significativamente ostacolate". Il tribunale ha respinto cinque reclami da parte di giornalisti contro gli ordini corrispondenti del Tribunale Locale di Monaco, sostenendo che la sorveglianza non era direttamente mirata ai rappresentanti dei media e che il numero intercettato non era utilizzato esclusivamente per chiamate con giornalisti.

L'avvocato Nicola Bier di "Reporters Without Borders" ha criticato la decisione, sostenendo che "il lavoro giornalistico richiede comunicazioni confidenziali" e che "la libertà di stampa e, in questo caso, il segreto delle telecomunicazioni avrebbero dovuto essere particolarmente considerati durante le indagini penali".

"Reporters Without Borders" e la Società per le Libertà Civili, che hanno sostenuto i due reclamanti, hanno dichiarato di considerare la sorveglianza del telefono incostituzionale, nonostante la decisione del tribunale. Esamineranno ora ulteriori passaggi legali, con un reclamo costituzionale che rimane l'unica opzione in questo caso.

I reclamanti avevano già fallito presso il Tribunale Locale di Monaco. Il tribunale aveva stabilito a fine novembre 2023 che la sua propria approvazione della sorveglianza era legale, citando la minaccia significativa alla sicurezza pubblica rappresentata dalle azioni dei climate activists come giustificazione. La sorveglianza è stata descritta come un "intervento intensivo, ma breve".

L'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato della Baviera, agendo su istruzioni della Procura della Repubblica di Monaco, ha intercettato diverse connessioni telefoniche, comprese quelle di un contatto stampa del gruppo, nell'autunno del 2022. La misura è stata interrotta a fine aprile 2023, secondo gli investigatori. La misura ha suscitato forti critiche, in particolare perché il Tribunale Locale non aveva nemmeno esplicitamente menzionato la libertà di stampa nell'ordine originale per la sorveglianza del telefono, insieme alla sua motivazione.

Nel intercettare connessioni telefoniche, soprattutto quando sono coinvolti detentori di segreti professionali come i giornalisti, le autorità sono obbligate a valutare gli interessi coinvolti e di solito è richiesta una forte sospetta di un grave reato.

La Procura della Repubblica di Monaco ha indagato per oltre un anno diversi membri di "Last Generation" per sospetta formazione di un'organizzazione criminale. Nel corso di queste indagini, diverse residenze dei membri del gruppo sono state perquisite in una retata a livello nazionale a maggio 2023. In seguito, il Tribunale Regionale di Monaco I ha stabilito che l'azione di perquisizione era anche legale.

La sentenza del Tribunale Regionale di Monaco sul caso della sorveglianza del telefono ha evidenziato la complessità dell'equilibrio tra indagini legali e l'importanza della comunicazione confidenziale nel giornalismo, come ha sottolineato l'avvocato Nicola Bier di "Reporters Without Borders". I climate activists, le cui connessioni telefoniche sono state intercettate, operano in un ambiente che spesso richiede comunicazioni discrete, rendendo l'argomento della sorveglianza del telefono particolarmente sensibile in tali casi.

