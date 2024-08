- Tribunale: i soldi per l'energia non riducono l'assicurazione di base

Il pagamento unico di 75 Euro concesso dal comune di Kassel a causa dei costi energetici aumentati non riduce i benefici di sicurezza di base. Il tribunale sociale superiore di Assia lo ha stabilito in una dichiarazione.

Nel calcolo dei benefici per l'assistenza al lavoro, i contributi effettuati senza un obbligo legale o morale non sono considerati reddito, hanno stabilito i giudici di Darmstadt.

Ciò si applica soprattutto quando questi contributi non migliorano significativamente la situazione del destinatario, rendendo i benefici di sicurezza di base giustificati.

Il comune voleva alleggerire i residenti con un pagamento unico

Il comune di Kassel ha deciso nel 2022 di pagare ai suoi residenti, su richiesta, un contributo energetico unico (EEG) di 75 Euro per persona. Questo per mitigare il carico dei costi energetici in aumento.

Una famiglia con quattro figli minori ha ricevuto questo contributo. Il centro per l'impiego ha quindi ridotto i benefici di sicurezza di base. L'agenzia ha argomentato che l'EEG serviva allo stesso scopo dei benefici SGB II e avrebbe quindi dovuto essere considerato reddito.

La famiglia interessata, tuttavia, ha sostenuto che si trattava di un pagamento vincolato allo scopo. Anche il magistrato del comune ha considerato ingiusto o particolarmente gravoso considerare l'EEG come reddito, quindi il comune, come responsabile dei benefici sociali, non ha considerato l'assegno come reddito.

Il contributo non è considerato reddito a causa dell'importo basso

Il tribunale sociale superiore ha stabilito che l'EEG non dovrebbe essere considerato reddito. Era un contributo fatto dal comune di Kassel a tutti i cittadini, senza alcun obbligo legale o morale.

Considerare l'EEG come reddito non sarebbe stato ingiusto, poiché il centro per l'impiego copriva i costi di riscaldamento più alti e l'aumento dell'assegno ai cittadini dal gennaio 2023 copriva i costi dell'elettricità in aumento. Tuttavia, la situazione della famiglia non è stata significativamente migliorata dall'EEG, quindi i benefici di sicurezza di base rimanevano giustificati.

Lo standard è che il contributo non superi il dieci percento del rispettivo fabbisogno regolare. Se un pagamento unico deve fornire sollievo per diversi mesi, l'importo dovrebbe essere suddiviso di conseguenza. In questo caso, anche se l'EEG viene distribuito solo sui mesi di ottobre a dicembre 2022, il limite del dieci percento non viene superato. Il tribunale sociale superiore ha ammesso un appello.

