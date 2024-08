- Tribù di allenatori di dinamometro: con "Piano B" per il successo

Dynamo Dresden ha dimostrato nella sua vittoria per 4:2 (2:2) contro l'FC Energie Cottbus di poter ora reagire flessibilmente al corso del gioco e avere successo con un piano di gioco alternativo. "Abbiamo sempre un Piano B per una partita, e il cambio era il Piano B. Dopo, è andata meglio, soprattutto con il pallone", ha detto l'allenatore Thomas Stamm dopo la partita del 2º turno della 3ª divisione calcistica. Stamm ha portato a Dynamo questa nuova flessibilità, che spesso è mancata ai Sassoni in passato.

Cottbus ha dominato la partita a Dresda per 20 minuti. Phil Halbauer (8º minuto) e Tolcay Cigerci (12º) hanno segnato per un rapido vantaggio di 2:0 e hanno notevolmente scombussolato Dynamo. Niente sembrava funzionare. Ma Stamm ha reagito e ha passato a un difesa a quattro. Questo non solo ha cambiato il sistema, ma anche la struttura dell'intera partita. Di conseguenza, Energie non è più riuscito a controllare il gioco e ha subito altri quattro gol attraverso Stefan Kutschke (26º, rigore), Tony Menzel (31º), Robin Meißner (78º) e Philip Heise (90+1).

"Abbiamo tre o quattro giocatori con cui proviamo a comunicare durante la partita, e poi lo passano a tutti gli altri", ha riferito Stamm. Durante l'intervallo, ha affrontato uno o due punti, e poi è andata significativamente meglio. "Ma fa parte del gioco, che non sei sempre giusto. Ha aiutato", ha analizzato Stamm.

Kutschke mantiene i piedi per terra

Il goleador Kutschke ha avvertito di non entusiasmarsi troppo ora. "Abbiamo preso sei punti in due partite. Ma sappiamo come valutare realisticamente questo. Quello che conta è: come lo gestiamo come gruppo? C'è fiducia. Non ci faremo trascinare, considerando quello che abbiamo vissuto nel precedente secondo turno. Lo prometto."

L'FC Energie Cottbus ha lottato per mantenere il controllo del gioco dopo che il Dynamo Dresden è passato a una difesa a quattro, portando alla loro sconfitta con quattro gol consecutivi. Nonostante Cottbus avesse dominato all'inizio, l'FC Energie Cottbus non è riuscito a capitalizzare il suo vantaggio, perdendo infine contro il Dynamo Dresden.

Leggi anche: