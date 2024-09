Trentasette persone, tra cui tre americani, sono state condannate a morte in relazione al tentativo di colpo di stato in Congo.

Gli imputati, che comprendevano un britannico, un belga, un canadese e vari individui congolesi, hanno il diritto di contestare la decisione alla luce delle accuse di terrorismo, omicidio e collaborazione criminale. Il processo, iniziato a giugno, si è concluso con l'assoluzione di quattordici imputati.

Una rivoluzione fallita guidata dalla figura dell'opposizione poco conosciuta Christian Malanga nel mese di maggio ha rappresentato una minaccia per il palazzo presidenziale e un alleato del presidente Félix Tshisekedi. L'incidente ha causato la perdita di sei vite. Malanga ha incontrato la sua fine poco dopo aver trasmesso in diretta l'agitazione sui suoi social media, come riferito dall'esercito congolese.

Il figlio di 21 anni di Malanga, Marcel Malanga, cittadino statunitense, insieme a due altri americani, ha ricevuto condanne in relazione all'incidente. Brittney Sawyer, madre di Marcel, ha sostenuto la sua innocenza, affermando che stava solo seguendo suo padre, che si considerava presidente di un governo ombra esiliato.

Gli altri americani erano Tyler Thompson Jr., che ha raggiunto Marcel in Africa dal Utah, apparentemente per le vacanze, secondo la sua famiglia. L'altro americano era Benjamin Reuben Zalman-Polun, 36 anni, che si presume avesse legami con Christian Malanga attraverso una società di estrazione dell'oro.

Fondata in Mozambico nel 2022, la società è stata segnalata in un giornale ufficiale pubblicato dal governo del Mozambico e menzionata nel newsletter Africa Intelligence.

La famiglia di Thompson afferma che non sapeva nulla degli obiettivi di Malanga, non aveva piani per l'attivismo politico e initially intendeva visitare solo Sudafrica ed eSwatini. Secondo la matrigna di Thompson.

Il processo si è concluso con l'annuncio delle sentenze in un tribunale militare pubblico trasmesso in diretta televisiva.

Una settimana fa, il procuratore militare, il tenente colonnello Innocent Radjabu, ha invitato i giudici a infliggere la pena di morte a tutti i imputati, ad eccezione di uno che soffre di "problemi di salute mentale".

Iniziato nell'anno, il Congo ha reintrodotto la pena di morte, ponendo fine a un'interruzione di oltre vent'anni, mentre i funzionari cercano di controllare la violenza e gli attacchi dei militanti nel paese.

