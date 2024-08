- Trentacinque morti si verificano nella catena montuosa bavarese.

Nelle Alpi Bavaresi, almeno 35 vite sono state reclamate quest'anno, come dichiarato dal Ministro dell'Interno e dello Sport della Baviera, Joachim Herrmann (CSU), durante un'esercitazione di soccorso al Berggasthof Hocheck vicino a Oberaudorf. Nonostante la stagione principale del trekking non sia ancora iniziata, questo numero è allarmante. Inizialmente, il Dipartimento dell'Interno aveva segnalato 33 decessi fino al 19 agosto. Tuttavia, sono state confermate ulteriori morti da un portavoce, portando il totale a 35 entro venerdì. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando si sono verificati 21 decessi nelle Alpi Bavaresi, e l'intero anno del 2023 con 41 decessi, il 2024 si sta rivelando piuttosto letale.

Gli incidenti tragici nello sci e nell'alpinismo quest'anno si sono verificati principalmente intorno allo Zugspitze, dove sono già state perse sei vite.

L'ambiente minaccioso nelle montagne è stato apparentemente intensificato dal cambiamento climatico, secondo Herrmann. "I crolli di roccia aumentati a causa dello scioglimento del permafrost possono potenzialmente danneggiare o bloccare i sentieri di montagna", ha spiegato. Inoltre, la neve abbondante alle altitudini elevate dell'inverno scorso, che è persistita fino alla stagione estiva, ha aumentato il rischio di incidenti. Herrmann ha esortato gli appassionati di montagna a pianificare i loro viaggi con cura, evitare rischi inutili e prestare attenzione agli altri.

Secondo Klaus Stöttner, capo del Kuratorium für alpine Sicherheit, la forma fisica gioca un ruolo significativo nella sicurezza in montagna. "I problemi cardiovascolari sono stati identificati come la principale causa di incidenti nelle Alpi Bavaresi e austriache, in base ai rapporti degli incidenti", ha detto.



