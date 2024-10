Trenta persone subiscono gravi ferite in un catastrofico incidente di autobus a Dresda.

A Dresda, un autista di autobus ha perso il controllo del volante durante l'ora di punta, causando il deviazione del mezzo dalla sua traiettoria e il suo impatto contro un albero e un furgone. L'incidente ha lasciato l'autobus sospeso a circa un metro dal suolo. Circa 30 persone hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Stando a quanto riferito da un rappresentante dei vigili del fuoco, l'incidente ha causato ferite lievi a 26 persone, mentre 4 hanno riportato ferite gravi. Immagini e video della scena mostrano la parte anteriore dell'autobus cittadino, ora incastrata in un furgone della rete di trasporto pubblico di Dresda. L'impatto è stato così forte da sollevare l'autobus e farlo finire sopra il furgone.

Secondo i resoconti, l'autista ha perso il controllo alle 7:25, deviando dalla Bautzner Straße nel distretto di Neustadt, attraversando un percorso pedonale e urtando un albero. Di conseguenza, l'autobus è stato sollevato e incastrato sopra un furgone parcheggiato, come spiegato dal portavoce dei vigili del fuoco.

A causa della gravità delle ferite, gli ospedali della capitale dello stato sassone di Dresda sono stati messi in allerta. Mentre i vigili del fuoco iniziavano a liberare l'autobus dal furgone, l'operazione sembrava lungi dall'essere completata, con i vigili del fuoco che stimavano che ci sarebbero volute diverse ore per completarla, richiedendo fino a 100 personale. Il blocco della strada è rimasto in vigore durante questo periodo.

I vigili del fuoco hanno lavorato diligentemente per liberare l'autobus dal furgone, utilizzando la loro attrezzatura e le loro competenze per garantire la sicurezza delle persone rimaste intrappolate. A causa della complessità dell'operazione, i vigili del fuoco hanno richiesto risorse aggiuntive, mobilitando circa 100 vigili del fuoco per aiutare.

