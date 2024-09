- Trenta e sei persone subiscono danni causati da un irritante in un istituto di istruzione professionale.

A un istituto professionale di Bad Kreuznach, circa 36 persone hanno subito lievi ferite a causa di una sostanza irritante. La maggior parte delle persone coinvolte erano studenti, secondo le autorità. I medici si sono occupati delle loro condizioni. Un 16enne, non iscritto all'istituto professionale interessato, è ora sospettato. L'irritante è stato diffuso poco dopo le 11:00. Tuttavia, non c'è stata minaccia per gli studenti, i docenti o il personale. Inizialmente, la polizia si è rifiutata di fornire ulteriori informazioni sulle circostanze.

Le autorità hanno dichiarato: "Si aggiunge: un 16enne è attualmente sotto indagine in relazione all'incidente". Dopo l'incidente, i medici hanno espresso la necessità di "Si aggiunge: più risorse per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti in situazioni simili".

