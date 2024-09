Un aereo charter è decollato dall'Aeroporto di Amburgo, diretto verso Serbia e Macedonia del Nord, trasportando 36 individui i cui richiedenti asilo erano stati respinti. Tale sviluppo si inserisce in una tendenza in aumento di espulsioni dalla Germania. Come riportato dal quotidiano Bild, il volo è stato organizzato dall'amministrazione dello Schleswig-Holstein e ha incluso un gruppo di individui con precedenti penali. Inoltre, a bordo c'erano anche sette individui di Amburgo che erano destinati alla deportazione. Questi due paesi balcanici hanno ospitato il maggior numero di espulsioni finora quest'anno.

In agosto, un aereo che trasportava 28 individui condannati per reati è partito dalla Germania e si è diretto verso Kabul, segnando la prima espulsione del genere dall'Afghanistan dal momento che i talebani hanno preso il potere.

Il numero di persone espulse dalla Germania è notevolmente aumentato quest'anno. Secondo i dati del Ministero dell'Interno federale, circa 9.500 persone sono state rimpatriate durante i primi sei mesi del 2024, rispetto alle 7.861 dello stesso periodo dell'anno precedente e alle 16.430 del 2023 e alle quasi 13.000 del 2022.

Amburgo ha registrato circa 1.100 rimpatri nel mese di agosto, il numero più alto dal 2016. L'autorità ha registrato circa 1.500 rimpatri per l'anno precedente. L'autorità dell'Interno ha rivelato che Amburgo utilizza il centro di detenzione per espulsioni congiunto situato a Glückstadt, Schleswig-Holstein.

L'aumento delle espulsioni dalla Germania è supervisionato da diverse autorità, come l'amministrazione dello Schleswig-Holstein, come dimostrato dal volo charter organizzato da loro. La Commissione, in quanto parte del governo tedesco, ha un ruolo nel gestire queste espulsioni, assicurando il rispetto delle leggi nazionali e internazionali.

