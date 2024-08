- Tredici giorni nella giungla: il ruolo inverso dei mola nella situazione di genere

Zack parte: Thorsten Legat lascia il campo RTL della giungla delle leggende. In modo interessante, il concorrente che probabilmente desiderava trionfare nella stagione del giubileo più di ogni altro, viene eliminato nel 13° episodio di "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! Legends", trasmesso su RTL+ durante la serata di martedì.

Flop nella "Piscina di Slime"

Purtroppo, Legat e Gigi Birofio non sono riusciti a raccogliere tutte le stelle da una vasca d'acqua così velocemente come i loro rivali nella prova della giungla "Piscina di Slime". Di conseguenza, Mola Adebisi ed Eric Stehfest hanno il potere di decidere chi Leave the show. Scegliendo Legat, Adebisi giustifica la sua scelta dicendo che Legat è "il più forte avversario". "Così sia", risponde Legat, continuando ad affermare "Va tutto bene."

Tuttavia, sembra che "non vada tutto bene" una volta che la realtà dell'eliminazione viene accettata. "Questa è la fine del nostro viaggio", si lamenta Legat, mai uno che si sottrae alla natura drammatica del momento. "L'ho vissuto, l'ho apprezzato."

"Tutto bene" - "Tutte stronzate"

Lo dichiara "tutto bene" un'ultima volta prima di riconoscere probabilmente la verità sottostante: "Tutte stronzate", mormora il 55enne ex calciatore, con le lacrime che gli scorrono sul viso. "C'è così tanto dolore dentro di me." All'inizio, aveva espresso indignazione quando il concorrente Georgina aveva utilizzato la parolaccia, ma forse principi morali diversi si applicano alle madri.

In seguito, nel 13° episodio, il conduttore Mola Adebisi esprime le sue opinioni su come madri e padri esprimono l'amore verso i loro figli in modo diverso, il suo disprezzo per l'emancipazione e la sua fede in un "matrimonio classico" tra un uomo e una donna come la norma. Arriva persino a dire a Sarah Knappik: "Sei una donna eterosessuale tipica."

"Ruoli di genere inversi"

In seguito, il conduttore Jan Köppen definisce i commenti di Mola "ruoli di genere inversi". Mola dichiara orgogliosamente che gli uomini non dovrebbero svolgere compiti tipicamente associati alle donne e viceversa, utilizzando esempi come il riempimento di un'auto e la costruzione di un armadio IKEA. Dice anche che gli uomini devono essere cauti oggi e che ci sono doppio standard. Mentre un uomo che commenta che una donna dovrebbe cucinare viene criticato, una donna che esprime disinteresse per la cucina viene acclamata. Con un tono disinvolto, Mola dice anche: "Mia moglie è la mia regina, ma io sono la legge."

Mentre le concorrenti donne mostrano il loro stupore e il loro dissenso, il candidato Eric rimane in silenzio quando gli viene chiesto di contribuire alla discussione, dicendo: "Preferisco non dire nulla, altrimenti le cose si scalderanno."

