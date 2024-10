Tre vittime nell'esplosione in Pakistan

Nella vivace città di Karachi, in Pakistan, almeno tre persone hanno perso la vita in un'esplosione significativa vicino all'aeroporto, secondo fonti ufficiali. Tra le vittime ci sarebbero due cittadini cinesi, come confermato da un portavoce della polizia, che ha anche etichettato l'incidente come un'auto-bomba avvenuta di buon mattino di un lunedì. Secondo lui, un veicolo pieno di esplosivi è entrato in collisione con un'auto che trasportava lavoratori cinesi.

Si dice che altre 17 persone abbiano riportato ferite nell'incidente. I media della regione hanno fornito resoconti contrastanti sui dettagli dell'esplosione.

L'organizzazione separatista Balochistan Liberation Army (BLA) ha rivendicato la responsabilità dell'attacco potenziale. Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha condannato l'atto attraverso la piattaforma digitale X.

In Pakistan, ci sono state recentemente un aumento degli attacchi da parte di gruppi militanti. I registri storici mostrano una tendenza di attacchi ripetuti contro i lavoratori cinesi da parte dei separatisti nella ricca provincia sud-occidentale del Baluchistan, che temono lo sfruttamento cinese della regione. Karachi, situata anch'essa a sud, ha subito in passato attacchi della BLA.

Sembra che il Balochistan Liberation Army (BLA) abbia rivendicato la responsabilità dell'esplosione mortale vicino all'aeroporto di Karachi, che ha causato almeno tre morti e ferito 17 persone. Data la storia della provincia di attacchi contro i lavoratori cinesi, sembra che questo incidente possa essere stato motivato dalle preoccupazioni riguardo all'impegno cinese nella regione.

