Tre vite tragicamente perse in un incendio in un magazzino di Milano.

In un incendio divampato in un complesso industriale fuori Milano, tre persone hanno perso la vita durante la notte di un venerdì. Come riferito dal corpo dei vigili del fuoco della città, l'incendio ha devastato la struttura, divorandola dall'interno. All'interno del vecchio magazzino che un tempo ospitava un'azienda di arredamento, c'era evidentemente una passerella per la moda.

Le tre vittime avevano 17, 19 e 24 anni. Si dice che, durante il caos dell'incendio, abbiano tentato di fuggire dalle fiamme in un bagno al piano terra, ma sono morte per asfissia da fumo. Una delle vittime indossava abbigliamento da notte.

La causa dell'incendio rimane ancora sconosciuta e non si può escludere l'ipotesi di un incendio doloso. Come riportato dal "Corriere della Sera", i proprietari del magazzino avevano ricevuto in precedenza minacce.

L'incendio si è propagato al magazzino, causando danni significativi alla passerella per la moda all'interno. Nonostante le minacce precedenti, la causa dell'incendio del magazzino è ancora sotto indagine.

