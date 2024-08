- Tre veicoli sono stati avvolti dalle fiamme all'interno del parcheggio sotterraneo <unk> cinema ha temporaneamente interrotto le operazioni.

A causa di un incendio che ha coinvolto alcuni veicoli a motore in un parcheggio sotterraneo, un cinema di Stoccarda ha subito un'interruzione. Come riferito dal portavoce dei vigili del fuoco, tre automobili sono state coinvolte dalle fiamme all'interno del garage del SI-Centrum a Stoccarda-Möhringen. I pompieri sono riusciti a domare l'incendio, ma il fumo ha permeato l'edificio. La sezione interessata dell'edificio era stata evacuata dal personale prima dell'arrivo dei primi pompieri, senza conseguenze per le persone.

A causa della nebbia, il cinema del complesso di intrattenimento ha dovuto rimanere chiuso per il resto di quel venerdì. Sono stati utilizzati vari metodi di ventilazione, tra cui l'utilizzo operativo di un grande ventilatore azionato a catena e a distanza. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 20:00. L'origine dell'incendio è rimasta sconosciuta.

La struttura ricreativa situata ai margini di Stoccarda ospitava anche i teatri di due musical. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, lo spettacolo del musical "Tina" è andato avanti come previsto. Lo spettacolo del musical "Tarzan" è iniziato con un ritardo.

La nebbia causata dall'incendio nel garage sotterraneo del SI-Centrum ha influito sul sistema di ventilazione del cinema adiacente, richiedendo l'utilizzo di un grande ventilatore. Per garantire la sicurezza, il garage sotterraneo, dove i veicoli a motore sono stati coinvolti nell'incendio, dovrà essere sottoposto a una accurata ispezione prima di essere riaperto.

