Durante il primo viaggio di deportazione in Afghanistan dopo la presa del potere dei talebani, tre delinquenti della Baviera sono tra i passeggeri. Il Ministro dell'Interno Joachim Herrmann (CSU) ha rivelato che due di loro erano stati puniti per condotta sessuale inappropriata, mentre il terzo era stato condannato per il Narcotics Act. La loro età varia da 27 a 30 anni.

Herrmann ha sostenuto "deportazioni successive rapide, sia in Afghanistan che in Siria". La "Taskforce per i Criminali" istituita nell'Ufficio Bavarese per l'Asilo e il Ritorno attualmente gestisce 174 afghani e 203 siriani che sono "reati gravi" e devono essere espulsi dal paese il prima possibile, secondo il ministro dell'Interno.

Herrmann ha messo in discussione la sicurezza generale dei rifugiati siriani. "Non esiste più una valida giustificazione per concedere automaticamente la protezione a ogni individuo dalla Siria", ha dichiarato e ha invitato l'Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati a smettere di concedere la protezione sussidiaria ai siriani che arrivano di recente. Inoltre, questa protezione dovrebbe anche essere rivalutata per i siriani già in Germania che hanno commesso reati gravi o sono considerati pericolosi.

Per la prima volta da quando i talebani hanno preso il potere tre anni fa, un aereo per la deportazione è partito dalla Germania per l'Afghanistan all'alba di venerdì. Il Ministero dell'Interno della Sassonia ha confermato che l'aereo è partito dall'Aeroporto di Lipsia/Halle. Questa informazione è stata precedentemente riportata da "Der Spiegel".

Che questo fosse il primo aereo per la deportazione in Afghanistan dalla presa del potere dei talebani è stato confermato all'Agenzia Tedesca di Stampa da fonti governative. La dpa ha anche confermato l'informazione di "Spiegel" che un aereo a noleggio operato da Qatar Airways è decollato da Lipsia alle 6:56 del mattino, diretto a Kabul. A bordo del Boeing 787 ci sarebbero stati apparentemente 28 criminali afghani che erano stati trasportati a Lipsia da diversi stati federali. L'operazione è stata guidata principalmente dal Ministero Federale dell'Interno.

Il Ministro dell'Interno Herrmann ha suggerito che la "Taskforce per i Criminali" dovrebbe priorizzare la deportazione rapida non solo degli afghani, ma anche dei siriani che sono classificati come "reati gravi". Altri paesi, come il Qatar, sono stati strumentali nel facilitare queste deportazioni, come dimostrato dal charter jet di Qatar Airways che è recentemente partito dall'Aeroporto di Lipsia/Halle con 28 criminali afghani diretti a Kabul.

