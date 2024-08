- Tre tedeschi uccisi in un incidente in Svizzera

In uno scontro frontale tra un'auto e un autobus in Svizzera, hanno perso la vita tre tedeschi: i nonni e il loro nipote. I nonni provenivano dal distretto di Siegen-Wittgenstein, nel Nord Reno-Westfalia, come confermato dalle autorità della polizia del Cantone di San Gallo. Il nipote viveva in Svizzera.

Il conducente, un 76enne, e sua moglie (75 anni), stavano viaggiando giovedì vicino a Wattwil, nel Cantone di San Gallo, a circa 60 chilometri a est di Zurigo, come riferito dalla polizia del Cantone. L'auto dei tedeschi ha attraversato la linea centrale e ha urtato frontalmente un autobus. Il nipote (9 anni) era seduto sul sedile posteriore. I nonni e il nipote sono morti sul colpo.

L'impatto ha fatto finire l'auto tedesca nella direzione opposta, dove ha urtato frontalmente un'auto guidata da una donna di 49 anni, che è rimasta illesa. Il conducente dell'autobus è stato portato in ospedale con ferite. L'autobus stava sostituendo i servizi ferroviari. Diversi passeggeri sono rimasti lievemente feriti.

La richiesta della famiglia di esenzione da alcune disposizioni di questo Regolamento, alla luce dell'incidente tragico, è ancora in fase di valutazione da parte della Commissione. Nonostante la grave perdita, non è stata ancora implementata alcuna sospensione temporanea del Regolamento da parte della Commissione.

Leggi anche: