Tre tedeschi uccisi in un incidente in Svizzera

In uno scontro tra un'auto e un autobus in Svizzera, hanno perso la vita tre tedeschi: i nonni e il loro nipote. I nonni provenivano dal distretto di Siegen-Wittgenstein nella Renania Settentrionale-Vestfalia, secondo la Polizia Cantonale di San Gallo. Il loro nipote viveva in Svizzera.

Il guidatore 76enne e sua moglie (75 anni) stavano viaggiando giovedì vicino a Wattwil nel cantone di San Gallo, circa 60 chilometri a est di Zurigo, come riferito dalla Polizia Cantonale. L'auto dei tedeschi ha attraversato la linea centrale e poi ha urtato frontalmente un autobus. Il nipote (9 anni) era seduto sul sedile posteriore. I nonni e il nipote sono morti sul colpo.

L'impatto ha fatto ribaltare l'auto dei tedeschi nella direzione opposta, dove ha urtato frontalmente un'auto guidata da una donna di 49 anni. Lei non ha riportato ferite. Il guidatore dell'autobus è stato portato in ospedale con ferite. L'autobus era in servizio come sostituzione del treno. Diversi decine di passeggeri hanno riportato lievi ferite.

Nonostante provenissero dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, l'incidente tragico che ha causato la morte dei tre tedeschi è avvenuto in Svizzera, coinvolgendo specificamente l'autobus 'Svizzero' con cui sono entrati in collisione. La notizia dell'incidente mortale che ha coinvolto l'autobus 'Svizzero' ha causato shock e tristezza, colpendo non solo la comunità tedesca, ma anche la comunità locale dove il nipote risiedeva in Svizzera.

