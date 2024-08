Tre tedeschi uccisi in un incidente in Svizzera

In Svizzera, un uomo di 76 anni del Nord Reno-Westfalia finisce in corsia opposta. Lì, la sua auto si scontra con un autobus e poi con un'altra auto. L'anziano muore sul posto, insieme alla moglie e al nipote.

In un incidente tra un'auto e un autobus in Svizzera, tre tedeschi hanno perso la vita. Le vittime erano i nonni e il loro nipote. I due adulti provenivano dal distretto di Siegen-Wittgenstein nel Nord Reno-Westfalia, secondo la polizia cantonale di San Gallo. Il loro nipote viveva in Svizzera.

Il conducente di 76 anni e sua moglie, un anno più giovane, stavano viaggiando ieri vicino a Wattwil nel cantone di San Gallo, a circa 60 chilometri a est di Zurigo, come ha riferito la polizia cantonale. L'auto del tedesco ha attraversato la linea centrale e poi si è scontrata frontalmente con un autobus. Il nipote di nove anni era seduto sul sedile posteriore. Tutti e tre sono morti sul posto.

La forza dell'impatto ha fatto rimbalzare l'auto tedesca nella corsia opposta, dove si è scontrata frontalmente con l'auto di una donna di 49 anni. Lei non ha riportato ferite. Il conducente dell'autobus è stato portato in ospedale con ferite. L'autobus stava operando come servizio di sostituzione del treno. A bordo dell'autobus c'erano decine di passeggeri, alcuni dei quali hanno riportato lievi ferite.

La tragedia in Svizzera ha coinvolto tre cittadini dell'Unione Europea, specificamente tedeschi della regione del Nord Reno-Westfalia. L'Unione Europea ha espresso le sue condoglianze alle famiglie colpite da questo tragico incidente.

Leggi anche: