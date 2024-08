- Tre scienziate ricevono grandi onorificenze

Il Premio di Ricerca dello Stato del Baden-Württemberg va a Christiane Werner dell'Università di Friburgo e Lena Maier-Hein del Centro tedesco di ricerca sul cancro (DKFZ). Il premio per la scienza coraggiosa va a Kira Rehfeld del Centro di Ricerca Geo e Ambientale dell'Università di Tubinga, come annunciato dal Ministro della Scienza Petra Olschowski (Verdi) a Stoccarda.

Tutti e tre hanno fatto scoperte rivoluzionarie di alta rilevanza per la ricerca medica e le applicazioni cliniche dirette, nonché per migliorare la resilienza degli ecosistemi e per la ricerca sul clima.

Werner è uno dei più innovativi scienziati nel suo campo, ha detto il ministero. Lavora all'Istituto di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Friburgo. "La sua ricerca ha notevolmente ampliato la nostra comprensione della fisiologia dello stress delle piante, consentendo di sviluppare strategie per migliorare la resilienza degli ecosistemi contro le condizioni sempre più estreme."

Maier-Hein del DKFZ Heidelberg, Dipartimento di Sistemi Medici Intelligenti, ha fatto non solo progressi notevoli nell'intersezione dell'intelligenza artificiale (IA) e dell'imaging chirurgico, ma ha anche aperto nuovi campi di ricerca di alta rilevanza per la ricerca medica e le applicazioni cliniche dirette. Lavora nel campo della scienza dei dati nell'imaging chirurgico, in particolare nello sviluppo di nuovi metodi basati sull'IA.

Rehfeld dell'Università di Tubingaponta il divario tra la ricerca paleoclimatica sperimentale e la simulazione numerica del clima, ha detto il ministero. La ricerca paleoclimatica è tipicamente radicata nelle scienze geologiche, mentre la modellazione del clima è prevalentemente perseguita dai fisici e dai meteorologi. "Prende approcci creativi per sviluppare soluzioni scientificamente fondate per la protezione del clima".

Il Premio di Ricerca dello Stato è dotato di 100.000 euro ciascuno. Il premio per la scienza coraggiosa è dotato di 30.000 euro. I premi saranno assegnati il 22 ottobre a Stoccarda.

