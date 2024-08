- Tre risciacqui orali hanno un rendimento inferiore durante la valutazione, incluse le offerte di una società anonima.

Sembrerebbe troppo bello per essere vero, ma usare i collutori al posto di spazzolare i denti non è la soluzione. Né tantomeno le visite regolari dal dentista. Tuttavia, i collutori possono essere un'ottima aggiunta alle pratiche di igiene orale, come dimostrato da Öko-Test nella loro analisi di 27 collutori contenenti fluoro dai negozi di prodotti naturali, supermercati e discount, inclusi 6 prodotti biologici certificati. Questi prodotti costano tra 0,83 e 8,24 euro per una bottiglia da 500 millilitri.

La maggior parte di questi prodotti ha ricevuto una raccomandazione dai tester, inclusi tutti i prodotti biologici. Questo è dovuto alle proprietà anti-carie dei collutori al fluoro. Il fluoro rinforza lo smalto dei denti, ripristina la superficie dei denti e li rende meno suscettibili agli acidi e ai batteri. I produttori rispettano le quantità massime suggerite dall'Istituto Federale per la Valutazione del Rischio.

I collutori sono anche efficaci nell'eliminare la placca in modo più efficace del semplice spazzolino o del filo interdentale. La placca è composta da saliva, batteri e particelle di cibo e è principalmente responsabile delle carie, della malattia delle gengive e della parodontite. Le sostanze antibatteriche come il cloruro di cetilpiridinio e gli oli essenziali come il mentolo, il timolo e l'eucaliptolo aiutano a rimuovere la placca. Questo vale anche per i composti di zinco e stagno presenti in molti collutori.

Non tutti i collutori, however, sono stati apprezzati dai tester. Öko-Test ha anche indagato sulla presenza di sostanze potenzialmente dannose insieme ai benefici promessi. Diversi prodotti, come Listerine Cool Mint Mild, Lacalut Aktiv e Parodontax Repair, hanno ricevuto un voto complessivo di "insufficiente" a causa della presenza di queste sostanze.

I collutori Listerine e Parodontax contengono il irritante lauril solfato di sodio, che può irritare le membrane mucose sensibili. Lacalut contiene clorhexidina, che può causare scolorimento, bruciore in bocca e aumento della formazione di tartaro. Questi effetti, however, sono reversibili. Inoltre, tutti e tre i prodotti contengono PEG/derivati di PEG, che possono aumentare l'assorbimento di sostanze estranee dalle membrane mucose.

A parte questi problemi, la maggior parte dei prodotti testati è stata giudicata adatta all'uso occasionale, inclusi tutti i prodotti biologici. Sono state anche raccomandate alternative economiche, come l'ottimo Dentabella Antibacterial Mouthwash di Norma (0,83 euro) e il Dontodent Anti-Bacterial Mouthwash di DM (0,83 euro).

È importante prioritizzare la salute e la sicurezza quando si sceglie i prodotti per il collutorio. I risultati del test hanno mostrato che la maggior parte dei collutori contenenti fluoro, inclusi quelli biologici, ha ricevuto una raccomandazione grazie alle loro proprietà anti-carie.**

