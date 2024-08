- Tre regioni aggiuntive iniziano il nuovo anno accademico.

Dopo le vacanze estive, le scuole in tre stati federali aggiuntivi, ovvero l'Assia, la Renania-Palatinato e la Saarland, riprendono le lezioni il prossimo lunedì. Di conseguenza, più della metà dei 16 stati ha già iniziato l'anno scolastico nuovo. Gli stati ancora in vacanza includono Amburgo, Schleswig-Holstein e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Berlino e Brandeburgo, sowie il Baden-Württemberg e la Baviera.

Ancora una volta, la Baviera sarà l'ultimo stato a riprendere le lezioni nel 2024, con il primo giorno di scuola fissato per il 10 settembre nel Libero Stato. Nel frattempo, lo stato più popoloso, la Renania Settentrionale-Vestfalia, ha iniziato il nuovo anno scolastico 2024/25 la scorsa settimana.

Nel Renania-Palatinato, circa 548.000 bambini e giovani torneranno a scuola lunedì, con 41.000 nuovi studenti in prima elementare. In Assia, circa 810.000 bambini, tra cui 60.000 nuovi studenti in prima elementare, torneranno a scuola. Attualmente, la Saarland ha circa 125.000 studenti iscritti.

