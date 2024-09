Tre rappresentanti legali di Navalny in Russia sono accusati di promuovere "ideologie radicali"

In Russia, tre avvocati del defunto dissidente politico Alexei Navalny sono attualmente sotto processo per presunti reati di "estremismo". Il processo contro Vadim Kobsev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin è iniziato di giovedì in un tribunale situato nella regione di Vladimir, a est di Mosca, come riferito da un giornalista dell'agenzia di stampa AFP. In caso di colpevolezza, rischiano una pena detentiva massima di sei anni.

All'inizio del processo, i tre imputati sono stati scortati in una gabbia all'interno dell'aula. Il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero per la celebrazione del processo a porte chiuse, con l'espulsione forzata degli spettatori e dei giornalisti dall'aula.

Gli avvocati sono stati arrestati nel mese di ottobre 2023. Sono accusati di far parte di un gruppo "estremista". Gli ispettori affermano che hanno agito come intermediari tra Navalny e i suoi sostenitori all'estero, permettendo al politico dell'opposizione di continuare le sue attività politiche nonostante la detenzione.

La squadra di Navalny ha dichiarato che l'arresto degli avvocati era un'intenzionale mossa per ulteriormente indebolire il critico del Cremlino, che era ancora vivo al momento e principalmente confinato in isolamento in un campo penale. Durante un'udienza preliminare, Sergunin ha ammesso la colpevolezza, mentre Kobsev e Lipzer hanno negato le accuse.

Navalny era uno dei critici più accaniti di Vladimir Putin. È morto in circostanze sospette in una struttura penitenziaria situata nell'Artico a febbraio. Da allora, le autorità russe hanno intensificato la repressione sui sostenitori e sui collaboratori di Navalny. Anche i giornalisti che riferiscono dei processi a Navalny sono stati arrestati. I suoi sostenitori...

Leggi anche: