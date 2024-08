Incidente nella regione dell'Allgäu - Tre persone subiscono gravi ferite in una grave collisione frontale.

Tre individui hanno subito gravi danni in un violento scontro frontale tra due veicoli vicino a Wangen, nella regione dell'Allgäu (distretto di Ravensburg). Un rappresentante della polizia ha riferito che un 25enne ha perso il controllo del proprio veicolo in una curva, invadendo la corsia opposta e urtando una macchina in arrivo.

Le indagini preliminari suggeriscono che il 25enne stesse viaggiando a velocità eccessiva sulla strada scivolosa, secondo il rappresentante. Lui, insieme al conducente del veicolo opposto e al suo passeggero, hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati in ospedale.

L'incidente è stato un impatto frontale, poiché l'auto del 25enne ha colpito direttamente quella in arrivo. A causa dell'urto, tutti e tre i vittime hanno riportato gravi ferite e hanno richiesto il ricovero in ospedale per le loro ferite.

Leggi anche: