- Tre persone subiscono danni in un edificio di appartamenti esploso e conseguente inferno.

Sembra che un'esplosione di gas e l'incendio successivo in un edificio residenziale a Francoforte abbiano lasciato tre persone ferite, una delle quali in modo grave. Secondo i testimoni oculari e un portavoce della polizia, un uomo è uscito correndo dall'edificio in fiamme, spingendo i passanti ad intervenire e spegnere le fiamme.

Il ferito grave è probabilmente il residente dell'appartamento, secondo un portavoce dei vigili del fuoco. Un altro uomo che viveva nella stessa unità ha riportato ustioni e si è recato sul tetto dell'edificio, causando preoccupazione tra i soccorritori a causa del rischio di caduta. Entrambi gli uomini sono stati successivamente trasportati in ospedale. Un terzo persona ha riportato intossicazione da fumo.

L'esplosione ha rimosso le piastrelle del tetto e ha acceso un incendio all'interno del solaio. L'incendio è stato spento con successo al calare della notte. Il ferito grave è stato trasportato in elicottero in un centro medico specializzato a Ludwigshafen. Gli altri abitanti del palazzo di tre piani sono riusciti a fuggire o sono stati messi in sicurezza. La causa dell'esplosione del gas rimane incerta. Le autorità stanno attivamente cercando testimoni dell'incidente. In precedenza, bild.de aveva coperto l'evento dell'incendio.

Spegnere l'intenso incendio ha richiesto l'utilizzo di numerosi vigili del fuoco per metterlo sotto controllo. Purtroppo, le fiamme hanno gravemente danneggiato la struttura dell'appartamento, rendendolo inabitabile.

