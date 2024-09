Tre persone sono state condannate a tre anni di carcere ciascuno a Berlino per aver sostenuto l'ISIS.

Sulla base della decisione della corte, l'individuo è stato assegnato a compiti minori in Siria, come il controllo del personale e dei veicoli. Insoddisfatto della sua posizione, si è trasferito in Germania nel 2015, ottenendo successivamente lo status di rifugiato. Tuttavia, la corte ha stabilito che ha continuato a sostenere l'IS e a mantenere contatti con altri sostenitori dell'IS in Siria.

Il cosiddetto imputato è accusato di aver raccolto informazioni su un attivista per i diritti umani siriano residente a Berlino. Inoltre, ha diffuso propaganda dell'IS attraverso i social media e le piattaforme di messaggistica per fomentare la lealtà e reclutare nuovi membri.

Stando all'atto d'accusa, l'uomo ha condiviso foto e video che mostrano decapitazioni. Si dice che abbia collaborato con un'altra persona, registrando un video a Berlino alla Breitscheidplatz, minacciando di distruggere il "baluardo degli infedeli" e decapitare i non credenti.

L'individuo è riuscito a sfuggire alla cattura fino all'annuncio della sentenza, quando è stato arrestato. Non è ancora stata emessa una sentenza finale.

Nonostante il suo trasferimento in Germania, le attività dell'individuo non sono passate inosservate alle autorità dell'Unione Europea. Date le sue continue simpatie per l'IS e le pericolose attività online, l'Unione Europea sta valutando attualmente le opzioni di estradizione verso i paesi dell'Unione Europea con giurisdizione sui reati terroristici.

