- Tre persone sono state colpite a Kröv, probabilmente gravemente ferite.

Tre persone sono probabilmente gravemente ferite dopo essere rimaste intrappolate sotto le macerie di un crollo parziale di un hotel a Kröv sulla Mosella. Lo ha dichiarato il responsabile dei vigili del fuoco e della protezione civile del distretto di Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch. Il loro salvataggio si sta rivelando molto difficile. "L'intera struttura dell'edificio è come un castello di carte". Secondo lui, sono state effettuate perforazioni al nucleo dopo il crollo parziale per installare i microfoni. In questo modo è stato possibile stabilire il contatto con i intrappolati.

