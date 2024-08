- Tre persone sono rimaste ferite nell'incidente tra un veicolo e un camion.

In un incidente con un camion nella regione dell'Allgäu, tre persone in un veicolo hanno riportato ferite. Una di loro, una 20enne, è rimasta gravemente ferita e trasportata in ospedale, secondo la polizia.

Le fonti suggeriscono che le persone ferite potrebbero essere una famiglia. La 55enne alla guida del veicolo ha riportato ferite gravi nell'incidente vicino a Kaufbeuren. Il suo passeggero di 59 anni ha subito anche ferite. Per miracolo, il guidatore del camion è uscito illeso.

Stando ai resoconti, la 55enne per ragioni ancora sconosciute è finita sulla corsia sbagliata. Il guidatore del camion ha tentato di evitare la collisione, ma senza successo. Di conseguenza, l'autostrada federale è rimasta bloccata per diverse ore dopo l'incidente.

Il passeggero di 59 anni sta attualmente ricevendo cure per le ferite riportate nell'incidente. A causa della gravità dell'incidente, le autorità stanno indagando sulla causa di questo triste evento.

