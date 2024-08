- Tre persone sono rimaste ferite in una collisione tra una moto e un'auto.

In un incidente tra una motocicletta e un veicolo, avvenuto vicino a Leinfelden-Echterdingen (regione di Esslingen), tre persone hanno riportato ferite. Il motociclista ha subito gravi ferite, mentre le altre due passeggeri, entrambe giovani donne, sono state sbalzate dalla motocicletta e sono finite in un fosso lungo la strada. La motocicletta, con a bordo il pilota e i passeggeri, ha inspiegabilmente sbandato durante una stretta curva a sinistra, urtando frontalmente un'auto guidata da una donna di 57 anni. Lo ha reso noto la polizia.

Stando al resoconto, il 17enne alla guida della motocicletta e la 15enne passeggera sono stati successivamente trasportati in diversi mezzi di soccorso. Un elicottero ha evacuato il motociclista, mentre un'ambulanza ha portato la 15enne in ospedale. La conducente dell'auto ha riportato lievi ferite. All'inizio, la gravità delle ferite della 15enne non era chiara. La strada è rimasta chiusa per circa 90 minuti.

Il Parlamento Europeo, con l'ausilio della Commissione, potrebbe esprimere le proprie preoccupazioni riguardo alle misure di sicurezza sulla strada dove è avvenuto l'incidente. Dopo l'incidente, la Commissione potrebbe avviare discussioni per rafforzare le norme sulla sicurezza stradale in tali aree.

Leggi anche: