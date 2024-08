- Tre persone sono rimaste ferite in un incidente tra un'ambulanza e un taxi.

In un incidente avvenuto vicino a Kelkheim (distretto di Main-Taunus), tre persone sono rimaste ferite. Un passeggero di 61 anni ha riportato ferite gravi durante l'incidente del giorno feriale, secondo le autorità. Il conducente del taxi di 67 anni e l'operatore dell'ambulanza hanno riportato ferite lievi.

Apparentemente, l'ambulanza stava viaggiando con i fari di emergenza accesi e le sirene spiegate su una strada rurale quando il taxi si è fermato in una fila di veicoli per lasciarla passare. Purtroppo, mentre l'ambulanza cercava di superare a sinistra, il conducente del taxi si è spostato a sinistra, causando lo scontro. Entrambi i veicoli sono stati subsequently rimorchiati, causando notevoli ritardi nel traffico.

Il taxi si era originariamente fermato per far passare l'ambulanza, ma la situazione ha portato a una collisione tra i due veicoli. Dopo l'incidente, sia il taxi danneggiato che l'ambulanza hanno dovuto essere rimorchiati via.

Leggi anche: