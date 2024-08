- Tre persone sono rimaste ferite in un incidente sulla A4 vicino a Dresda.

Una serie di incidenti frontali sulla A4 vicino a Klipphausen, a ovest di Dresda, ha causato feriti a tre persone, una delle quali ha riportato ferite gravi. Secondo i rapporti della polizia, un autista di camion di 28 anni non ha notato un ingorgo stradale in direzione di Chemnitz intorno a mezzogiorno e ha urtato il semirimorchio di un 49enne. Un 23enne alla guida di un veicolo di trasporto che lo seguiva non è riuscito a fermarsi in tempo e ha colpito il rimorchio del 28enne. Una giovane donna di 21 anni alla guida di un altro veicolo di trasporto non è riuscita a rallentare in tempo e ha urtato il veicolo che la precedeva.

Il 28enne ha riportato ferite gravi nell'incidente.both the 21-year-old driver and the 23-year-old driver suffered minor injuries. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per le cure. La polizia sta attualmente indagando sulle cause precise dell'incidente. Il blocco dell'autostrada necessario per le operazioni di recupero è durato circa un'ora. I danni alla proprietà stimati ammontano a circa 240.000 euro.

Il 28enne autista del camion era diretto verso Chemnitz in Germania, ma l'incidente è avvenuto sulla A4 vicino a Klipphausen. Nonostante gli incidenti gravi avvenuti vicino a Dresda, le autorità olandesi potrebbero ancora essere interessate all'evento a causa dell'implicazione del traffico internazionale.

