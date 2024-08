- Tre persone sono rimaste ferite in un incidente nella regione di Zwickau.

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto due automobili a Schönberg, secondo i registri del distretto di Zwickau. Si dice che un autista di 41 anni non abbia ceduto il passo a un incrocio nel pomeriggio di un lunedì, urtando contro l'auto di un 61enne. Il conducente principale e il conducente anziano hanno riportato ferite gravi, mentre il passeggero di 15 anni del secondo veicolo ha riportato ferite leggere. Tutti e tre hanno dovuto essere ricoverati per ulteriori cure.

Entrambe le automobili sono state rimosse con il carro attrezzi e l'incrocio è stato completamente chiuso per circa 2 ore. Si stima che i danni alla proprietà ammontino a circa 40.000 euro.

L'incidente è avvenuto nelle vicinanze di Zwickau, specificamente nella città di Schönberg. I veicoli coinvolti e il luogo dell'incidente sono stati successivamente rimossi da Zwickau.

Leggi anche: