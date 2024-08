Attivazione della formazione antincendio - Tre persone sono rimaste ferite in un incendio nel magazzino della fabbrica Brandt.

Un incendio in un magazzino della fabbrica di cioccolato Brandt in Bassa Baviera ha lasciato tre vigili del fuoco con lievi ferite. Le fiamme a Landshut sono state eventually spente, ma i lavori di pulizia sono continuati fino al mattino, come riferito da un portavoce della polizia. L'incendio, che è scoppiato nella sezione di stoccaggio della carta del complesso, è stimato aver causato danni per milioni, secondo le forze dell'ordine.

Sospensione della produzione a Landshut

Le strutture di produzione non sono state danneggiate dall'incendio, ha dichiarato un portavoce dell'azienda. Tuttavia, la produzione è stata temporaneamente interrotta e la data di ripresa non è stata ancora stabilita.

Brandt è famosa per i suoi zwieback, ma nel sito di Landshut vengono prodotti anche figurine di cioccolato cavi, oltre a prodotti di cioccolato riempiti e rivestiti. La produzione di zwieback e prodotti da forno continua in altre strutture non interessate dall'incidente.

Al momento, non ci sono stati feriti tra i dipendenti, ha confermato il portavoce. È stata presa una rapida azione e il piano di evacuazione è stato implementato in modo efficiente.

Chiusure stradali e deviazioni degli autobus

Al momento della scoperta dell'incendio, c'erano otto lavoratori nelle strutture di produzione della pianta, tutti evacuati in sicurezza. Ai residenti che vivono entro un raggio di 2 chilometri dall'incendio è stato consigliato di tenere chiuse le finestre e le porte a causa dello sviluppo del fumo, ha riferito la città. Anche se non c'è alcun rischio per la salute, potrebbe esserci un odore sgradevole.

Ci potrebbero essere anche interruzioni del traffico a causa delle chiusure stradali, come ha fatto notare la polizia. I servizi di autobus sono interessati, con le linee 1, 3, 6 e 8 coinvolte, ha annunciato la città di Landshut.

L'incendio è scoppiato in un'area di stoccaggio di oltre 700 metri quadrati al secondo piano di un edificio di tre piani, dove venivano conservati carta e plastica. L'origine dell'incendio remains un mistero, con la polizia criminale che sta conducendo un'indagine.

La produzione di figurine di cioccolato e prodotti di cioccolato riempiti, che sono tra i prodotti prodotti nella fabbrica di Brandt in Bassa Baviera a Landshut, verrà temporaneamente sospesa a causa dell'incendio. Nonostante l'incendio, le strutture di produzione in Bassa Baviera non hanno subito danni significativi.

Leggi anche: