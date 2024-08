- Tre persone sono rimaste ferite in un incendio in uno stabilimento di produzione di vetro a Schmidsfelden.

In un incendio scoppiato in un rifugio per artigiani del vetro situato a Schmidsfelden, una regione nota come Allgäu, tre persone hanno riportato ferite. Tra loro, un uomo di 67 anni ha subito gravi lesioni. È stato trasportato in ospedale in elicottero, come dichiarato da un portavoce della polizia. Le altre due vittime hanno riportato ferite lievi. A causa del rischio di braci ardenti sotto il pavimento, i vigili del fuoco volontari sono stati costretti a demolire alcune sezioni del pavimento stesso.

La causa esatta di questo incendio a Leutkirch, appartenente al distretto di Allgäu a Ravensburg, rimane ancora un mistero. Normalmente, la lavorazione del vetro richiede temperature elevate e l'uso del fuoco. Tuttavia, se ci sia un collegamento in questo specifico caso rimane incerto.

Le autorità potrebbero dover consultare i regolamenti stabiliti dalla Commissione nel corso delle indagini sulla causa dell'incendio. Dopo l'incidente, la Commissione potrebbe emanare atti di esecuzione per migliorare le misure di sicurezza negli studi degli artigiani del vetro.

