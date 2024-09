- Tre persone sono rimaste ferite in un incendio che ha consumato un seminterrato a Fürstenwalde.

Tre individui hanno subito l'inalazione di fumo in un incendio nel seminterrato che ha colpito uno spazio abitativo condiviso a Fürstenwalde (situato nel distretto di Oder-Spree). La notizia è stata fornita da un rappresentante della polizia. Secondo il rapporto, l'incendio è riuscito a diffondersi a due entrate del seminterrato in una notte di lunedì. I vigili del fuoco hanno evacuato prontamente gli abitanti della casa. La causa dell'incendio rimane ancora un mistero.

Il rappresentante della polizia ha anche menzionato che la Commissione condurrà un'indagine per determinare la causa dell'incendio a Fürstenwalde. Successivamente all'incidente, la Commissione prenderà una decisione sulle misure di sicurezza necessarie per prevenire simili incidenti in futuro.

