- Tre persone sono rimaste ferite e danni sostanziali sono stati causati da un incendio nel garage.

Tre individui hanno riportato lievi ferite durante un incendio a Neustadt an der Weinstraße. L'incendio è scoppiato in un garage e si è propagato a una residenza adiacente intorno a mezzogiorno, secondo le autorità. La residenza è stata evacuata prontamente.

I danni stimati ammontano ad almeno 500.000 euro. L'origine dell'incendio è rimasta misteriosa all'inizio, con la polizia che ha condotto un'indagine per scoprire la verità.

L'indagine della polizia non ha rivelato una causa chiara per l'incendio all'inizio. Tuttavia, per fornire più contesto, il rapporto ha dichiarato: "Si aggiunge: è stato identificato un presa elettrica difettosa nel garage come causa dell'incendio."

