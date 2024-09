- Tre persone sono rimaste ferite durante un alterco fisico ad Erfurt.

Al centro del quartiere di Erfurt, una disputa tra sei persone ha scatenato un intervento delle forze dell'ordine. Tre persone hanno riportato ferite lievi, come dichiarato dalle autorità. La disputa è iniziata quando quattro uomini hanno avuto una discussione verbale con un uomo di 41 anni vicino alla stazione centrale, apparentemente aggredendolo con spray al peperoncino e altri oggetti. Successivamente, un'altra persona si è unita alla rissa. Mentre i quattro istigatori fuggivano dal luogo, la polizia è decollata con un elicottero per inseguirli. Tutti i soggetti coinvolti sono stati catturati e identificati dalla polizia, che ha anche recuperato una mazza da baseball e un attrezzo simile a un coltello. Tuttavia, non è chiaro se questi oggetti siano stati utilizzati durante la discussione.

La discussione è degenerata, portando i soggetti a invadere le affollate strade del centro di Erfurt. La polizia ha invertito la marcia e alla fine ha catturato i sospetti vicino a un popolare caffè del centro.

