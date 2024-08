- Tre persone sono morte sull'Alto Reno; un diciannovenne ha ammesso di essere coinvolto

Cinque mesi fa, un attacco con un coltello che ha causato tre morti nella zona dell'Alta Renania ha portato alla messa in stato d'accusa di un sospetto di 19 anni, attualmente processato presso il tribunale regionale di Waldshut-Tiengen. Il sospetto, di origine tedesca-italiana, è accusato di aver ucciso i suoi genitori e il fratello di 34 anni con un coltello alla fine di marzo a Hohentengen, nel distretto di Waldshut. La sorella, purtroppo, ha subito gravi ma non letali ferite da taglio. Questo brutale incidente nella parte più meridionale della Germania ha suscitato un certo clamore oltre l'area locale.

All'inizio del processo, il 19enne ha sostanzialmente confessato il crimine e le circostanze, secondo un portavoce del tribunale. È accusato di tre omicidi e un tentato omicidio con lesioni gravi. L'accusa ritiene che la capacità del sospetto di assumersi la responsabilità delle sue azioni fosse compromessa da una malattia mentale al momento del crimine. Questo processo, noto come "procedura di sicurezza", ha lo scopo di determinare il ricovero del sospetto in una struttura psichiatrica.

Disputa familiare il giorno precedente

Il movente del crimine è rimasto oscuro secondo l'accusa, che ha dichiarato lo scorso mese che le azioni dell'imputato erano probabilmente dettate dalla sua malattia mentale al momento del crimine. Questa valutazione è stata confermata all'inizio del processo.

Le indagini hanno rivelato che vi è stata una lite fisica all'interno della famiglia il giorno prima della violenza di marzo. I genitori erano stimati essere di 58 e 61 anni rispettivamente.

Il parere degli esperti ottenuto dall'accusa ha concluso che il 19enne non poteva essere ritenuto responsabile delle sue azioni. Tuttavia, ci sono preoccupazioni per il suo potenziale pericolo. Il giovane non è accusato di omicidio poiché i criteri legali per l'omicidio, come la premeditazione, non sono presenti. Il processo davanti alla grande camera minorile del tribunale dovrebbe continuare fino a settembre.

