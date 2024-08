Azioni aggressive o aggressioni, mantenendo i nomi originali se presenti. - Tre persone sono morte pugnalate durante la festa di Solingen.

Un aggressore ha ucciso tre persone usando un coltello durante la celebrazione del 650º anniversario di Solingen la sera di venerdì. L'incidente ha provocato cinque feriti gravi, secondo i dati riportati. Le autorità hanno classificato l'episodio come un'aggressione a causa del chiaro obiettivo.

Il sospetto è rimasto irreperibile dopo la mezzanotte, come comunicato da un portavoce ufficiale. Non ci sono informazioni sostanziali sulla sua descrizione fisica al momento.

Secondo Alexander Kresta, portavoce della polizia di Wuppertal, la mancanza di informazioni è il nostro principale problema. Chi era vicino all'incidente è ancora sotto shock. Le autorità si stanno prendendo cura dei loro bisogni e allo stesso tempo li stanno interrogando per ottenere informazioni più concrete.

Tuttavia, gli investigatori presume che ci sia un solo aggressore coinvolto, come ha ulteriormente precisato Kresta. Tutti i resoconti dei testimoni oculari sono in linea con questa prospettiva. "Non siamo a conoscenza di altre persone coinvolte", ha affermato Kresta.

L'aggressore è fuggito nel caos

È riuscito a fuggire nel caos e nella confusione iniziale seguiti all'attacco, ha rivelato un portavoce del Ministero dell'Interno del Nord Reno-Westfalia. L'aggressore ha inflitto coltellate precise e mirate alle sue vittime. Erano tutti partecipanti alla festa. Al momento, la scena del crimine viene raccolta. I corpi sono ancora sul posto e non sono stati ancora identificati.

Il portavoce della polizia ha emesso un avviso: se notate qualcosa di sospetto, non prendete iniziative autonome ma contattate il numero di emergenza 110. La polizia di Wuppertal ha incoraggiato le persone a evitare il centro di Solingen tramite i post su Facebook. Il ministro Herbert Reul (CDU) è arrivato sulla scena durante la notte. Sembra visibilmente turbato.

Gli organizzatori della festa hanno deciso di interrompere l'evento originariamente previsto per tre giorni. Tutte le attività previste per sabato e domenica sono state anch'esse annullate, come riportato.

L'aggressore avrebbe iniziato a fare coltellate a caso intorno alle 21:37. È stato attivato un allarme di emergenza. Almeno un elicottero è in servizio, numerosi veicoli di emergenza con luci lampeggianti sono in arrivo, le strade sono state bloccate in modo esteso.

Gli agenti sono di guardia sul posto armati e garantiscono la sicurezza. Le ambulanze sono in continuo utilizzo. Sono stati istituiti vari cordoni in tutta la città. Sono stati installati schermi. La scena del crimine è Fronhof - una piazza del mercato nel centro di Solingen.

Il "Solinger Tageblatt" ha riferito che migliaia di visitatori hanno seguito l'invito a lasciare silenziosamente la piazza, evitando il panico. "La gente è scioccata ma tranquilla", ha detto Philipp Müller, uno degli organizzatori della festa, secondo il resoconto.

Una giornalista del "Solinger Tageblatt" ha descritto l'atmosfera come "raggelante". La gioiosa atmosfera festosa è diventata shock in un istante e ha incontrato partecipanti con le lacrime che scorrevano sul viso.

Il sindaco esprime le condoglianze

Il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, ha espresso lo shock. "Stasera, a Solingen siamo collettivamente sotto shock, terrore e immensa tristezza", ha scritto Kurzbach sulla pagina Facebook della città. "Stasera, la nostra città è stata il bersaglio di un attacco. Il mio cuore si spezza pensando a coloro che abbiamo perso. Prego per coloro che lottano ancora per le loro vite."

Il Presidente del Ministero descrive l'incidente come "atto crudele e senza senso di violenza." L'incidente ha lasciato un segno indelebile nel nostro paese, secondo Hendrik Wüst sulla piattaforma X. "Stasera il cuore del nostro paese ha sofferto", ha scritto Wüst. "In questi momenti bui, il popolo del nostro paese e oltre condivide il suo calore e la sua compassione con Solingen."

Il Ministro della Salute Federale spera per la sicurezza dei sopravvissuti e l'arresto dell'aggressore.

In occasione del 650º anniversario di Solingen, un "Festival della Diversità" è iniziato venerdì. Era previsto per concludersi domenica. L'annuncio menzionava: "Solingen Mitte si trasformerà nel viale della festa: da Neumarkt via Fronhof a Mühlenplatz, aspettano i festeggiamenti per i visitatori". Le strade avrebbero offerto intrattenimento come musica, cabaret, acrobazie, artigianato, attività per bambini e molto altro.

Di recente, il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) ha annunciato regolamentazioni più severe sul controllo delle armi da fuoco in risposta all'aumento degli attacchi con coltello. Ora si raccomanda di limitare il trasporto pubblico di coltelli a una lunghezza di lama non superiore a sei centimetri invece dei precedenti dodici centimetri. Ci sarà un divieto generale di portare coltelli a serramanico pericolosi.

A metà giugno, un uomo di 27 anni di origine afghana a Wolmirstedt, Sassonia-Anhalt, è stato sparato dalla polizia dopo aver apparentemente accoltellato un 23enne inizialmente e poi ferito diversi partecipanti a una festa privata per l'

Leggi anche: