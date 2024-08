- Tre persone sono morte in una collisione sulla A14 ad Altmark.

Dopo un grave incidente frontale sulla A14 nell'Altmark, una donna in condizioni critiche è deceduta in ospedale, portando il numero di vittime a tre. Una settimana dopo l'incidente, un'85enne è morta a causa delle sue ferite, come annunciato dalla polizia di Stendal. Il 16 agosto, un autista di 68 anni di un camion ha tamponato il traffico fermo, causando l'impatto con otto altre auto.

Due anziani, un uomo di 80 anni e una donna di 79 anni, hanno perso la vita sul luogo dell'incidente durante il successivo ingorgo. Dodici persone ferite sono state trasportate negli ospedali vicini per le cure mediche. Tra i feriti, tre hanno riportato ferite gravi. Alcune delle automobili sono state spinte oltre il guardrail nella corsia opposta. Il camion ha oltrepassato il guardrail, finendo infine in un fosso.

