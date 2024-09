- Tre persone sono morte in un incidente di rottura di una grotta situata nell'Alta Austria.

Durante il crollo di una cantina a Schärding, in Austria, tre operai edili si sono trovati intrappolati. Uno degli uomini è riuscito a liberarsi strisciando, lasciando gli altri due intrappolati sotto le macerie, come riferito dai vigili del fuoco di questa città dell'Alta Austria, che confina con la Baviera.

L'incidente è avvenuto durante i lavori di ristrutturazione di un edificio che ospita una libreria. La volta della cantina è crollata, causando la formazione di una montagna di detriti alta 1,5 metri, secondo il comandante dei vigili del fuoco.

Procedura ad alto rischio

Inizialmente sono stati tentati sforzi per rimuovere manualmente i detriti, ma il rischio che l'intero edificio crollasse si è rivelato troppo alto. Di conseguenza, due abitazioni adiacenti sono state evacuate come misura precauzionale.

La ricerca dei due operai rimasti è stata quindi interrotta. L'operazione è stata quindi riclassificata come "ricerca di corpi", come annunciato dai vigili del fuoco. Questo termine viene utilizzato dai servizi di emergenza quando si presume che le persone disperse siano morte. Insieme a 81 vigili del fuoco e professionisti dell'edilizia, poliziotti con cani da ricerca e personale militare, l'operazione ha coinvolto oltre 100 persone in totale.

