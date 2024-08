- Tre persone sono morte e altre cinque sono rimaste gravemente ferite durante un assalto a Solingen.

Dopo l'attacco al coltello durante i festeggiamenti per il 650º anniversario di Solingen, che ha causato tre morti, il numero di vittime gravemente ferite è salito a cinque. Il sospetto è ancora a piede libero, come dichiarato da un portavoce della polizia. "Al momento, non disponiamo di alcuna informazione sulla sua posizione", ha detto.

Secondo un portavoce del Ministero dell'Interno del NRW, il colpevole è fuggito nel caos e nel panico iniziale seguito all'attacco. Le vittime sono state deliberatamente colpite al collo. Erano tutti partecipanti alla festa.

Un portavoce della polizia ha raccomandato: Se doveste imbattervi in attività sospette, evitate di intervenire personalmente, ma chiamate invece il 110, il numero di emergenza.

La polizia di Wuppertal ha diffuso questo messaggio su Facebook, invitando le persone a evitare il centro di Solingen.

La polizia non ha più classificato l'attacco come una follia, ma come un'aggressione. Il metodo calcolato del colpevole sostiene questa classificazione. Nel frattempo, il ministro dell'Interno del NRW Herbert Reul (CDU) è arrivato sulla scena del crimine durante la notte.

L'indagine sulle conseguenze dell'attacco al coltello durante i festeggiamenti è in corso, poiché il colpevole è ancora a piede libero.

