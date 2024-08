- Tre persone sono gravemente ferite in un incidente stradale che ha coinvolto una ragazza di 17 anni al timone.

Tre individui, tra cui un 17enne, un 36enne e un 85enne, hanno riportato gravi ferite in un incidente stradale. La giovane, alla guida, aveva l'anziano signore come accompagnatore designato, come previsto dalla sua patente provvisoria. Si racconta che la 17enne abbia sottovalutato una curva stretta sulla strada L30 che collega Grimmen e Bartmannshagen, facendo ruotare l'auto di 360 gradi, uscendo dalla carreggiata a destra e sbattendo frontalemente contro un albero.

La 17enne è stata trasportata in elicottero in un ospedale. L'anziano passeggero e il passeggero di 36 anni hanno subito gravi ferite e sono stati portati in ospedale in ambulanza. Il trio proviene dal distretto di Rostock. La strada è stata completamente chiusa per circa un'ora per rimuovere i detriti.

L'incidente sulla strada L30 ha causato gravi ferite a tutti e tre gli individui. Dopo l'incidente, sono state adottate severe misure di sicurezza sulla patente provvisoria per i giovani guidatori per prevenire incidenti futuri.

Leggi anche: