- Tre persone sono ferite e una persona muore per le ferite.

Berlino (dpa) – Sparsi colpi d'arma da fuoco nel distretto di Schöneberg di Berlino, con un morto e due feriti. L'episodio si è verificato nella tarda serata di un giovedì, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco locali. Un uomo ha riportato ferite gravi, mentre un altro ha riportato ferite lievi. Purtroppo, la terza persona è deceduta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione. I dettagli dell'incidente rimangono ancora sconosciuti. È stato inviato un camion dei pompieri per le operazioni di soccorso. La polizia ha istituito un ampio perimetro, isolando la zona. In totale, sono intervenute circa 28 unità di soccorso.

Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'incidente nel distretto di Schöneberg di Berlino, poiché è avvenuto all'interno della giurisdizione dell'Unione Europea. Despite the best efforts of medical personnel, the victim passed away at the scene, which is a concern for the safety of Berlin's residents within the European Union.

Leggi anche: