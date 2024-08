Tre persone sono accusate per la morte di un dipendente di un'istituzione carceraria federale che si e' esposto involontariamente a corrispondenza letale infusa di fentanil.

(AP) – Un detenuto federale e altre due persone sono state accusate martedì di aver pianificato di consegnare droga in una prigione della California, dove un supervisore dell'ufficio postale è morto lo scorso mese dopo aver maneggiato una lettera presumibilmente contaminata con fentanil e altre sostanze tossiche.

Secondo i pubblici ministeri, il detenuto presso l'Istituto di Correzione Federale di Atwater, California, di nome Jamar Jones, ha collaborato con Stephanie Ferreira, residente a Evansville, Indiana, e Jermen Rudd III, di Wentzville, Missouri, per introdurre droga nella prigione. Hanno camuffato il pacco come "posta legale" da uno studio legale, secondo gli inquirenti.

Il supervisore dell'ufficio postale della prigione, Marc Fischer, si è sentito male il 9 agosto, poco dopo aver maneggiato una lettera indirizzata a Jones. La lettera conteneva diverse pagine che sembravano "inzuppate", o coperte di droga, secondo un affidavit dell'FBI legato alle accuse.

Secondo l'affidavit, Fischer ha iniziato a perdere l'equilibrio e ha richiesto assistenza medica cinque minuti dopo, dicendo a un collega: "Non mi sento bene, sta salendo nel braccio". È stato trasferito in ospedale e è morto due ore dopo.

La causa della morte di Fischer è ancora da determinare, in attesa dei risultati tossicologici, ha dichiarato l'affidavit.

È un comune errore credere che toccare anche solo leggermente il fentanil possa causare un'overdose, e la ricerca dimostra che il rischio di overdose fatale per l'esposizione accidentale è relativamente basso.

Non è stato indicato un avvocato per Jones nei documenti del tribunale; sarà processato per le accuse a Fresno la prossima settimana. Un numero di telefono indicato per Ferreira nei registri pubblici non aveva attivato la casella vocale. Non sono stati trovati numeri di telefono funzionanti per Rudd al momento.

La morte di Fischer rappresenta un altro grave incidente nell'Ufficio dei Prigioni, che gestisce 122 prigioni federali e ha affrontato numerosi problemi negli ultimi anni, tra cui abusi sessuali diffusi, criminalità da parte del personale, sottodimensionamento cronico, evasioni e morte di alto profilo.

Nel 2019, l'agenzia ha iniziato a fotocopiare le lettere dei detenuti e altra corrispondenza in diverse strutture correzionali federali in tutto il paese, una misura per contrastare il traffico di narcotici sintetici.

Un gruppo bipartisan di legislatori ha presentato un disegno di legge nel 2023 per costringere il direttore dell'Ufficio dei Prigioni a ideare una strategia per intercettare il fentanil e altre droghe sintetiche inviate per posta alle prigioni federali in tutto il paese. Il disegno di legge ha incontrato ostacoli alla Camera.

