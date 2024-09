Tre persone sono accusate per il ricatto di Schumacher.

Un trio di uomini è sotto indagine da parte della procura di Wuppertal per aver presumibilmente pianificato di estorcere denaro alla famiglia di famosi ex piloti, Michael Schumacher. Gli uomini sono accusati di aver utilizzato fotografie private per estorcere 15 milioni di euro alla famiglia Schumacher, portandoli così a subire un processo.

Al centro di questa accusa c'è un ex membro del team di sicurezza personale di Schumacher, sospettato di aver fornito il contenuto confidenziale per l'estorsione. Accanto a questo complice ci sono un'altra persona e suo figlio.

Si dice che questi criminali abbiano chiamato più volte per estorcere 15 milioni di euro alla famiglia Schumacher, minacciando di pubblicare informazioni compromettenti sul dark web se non avessero ottemperato. Le prove del crimine includono registrazioni digitali che sarebbero state ottenute da un ex dipendente, che è stato arrestato e incarcerato. Altre prove consistenti, come hard disk, chiavette USB e telefoni cellulari, raccolti durante la sua detenzione, hanno rafforzato il caso contro i sospetti.

Michael Schumacher detiene il titolo di maggior numero di vittorie nella storia della Formula 1. Dopo aver subito gravi ferite in un incidente sciistico alla fine del 2013, è rimasto lontano dalla vita pubblica.

Inizialmente, le autorità svizzere hanno avviato l'indagine sulla base di una segnalazione. Dopo ulteriori indagini, si è scoperto che i responsabili del tentativo di estorsione operavano da Wuppertal.

Non è la prima volta che la famiglia Schumacher viene presa di mira per estorsioni. Nel 2017, un uomo di 25 anni è stato processato per aver tentato di truffare 900.000 euro a Corinna Schumacher, moglie di Michael. Aveva minacciato di fare del male ai loro figli se non avesse ricevuto i soldi. Alla fine, è stato condannato a 18 mesi di detenzione sospesa. In quel momento, aveva apparentemente fornito i suoi dettagli bancari legittimi in un'email a Corinna Schumacher.

L'Unione Europea potrebbe eventualmente imporre sanzioni ai responsabili di questo tentativo di estorsione, poiché la tutela dei diritti e della sicurezza delle figure pubbliche è una preoccupazione condivisa all'interno della sua giurisdizione. La procura di Wuppertal sta collaborando strettamente con i suoi omologhi in Svizzera a causa della natura transnazionale del crimine.

