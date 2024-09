Espansione dei Conflitti nel Vicino Oriente - Tre persone perdono la vita in un incidente violento nella regione della Cisgiordania.

In un'allegata aggressione palestinese nella Cisgiordania, hanno perso la vita tre individui israeliani. Il servizio di emergenza israeliano Zaka ha confermato che due individui, entrambi di circa 30 anni - un uomo e una donna - sono morti sul colpo in un punto vicino a Tarkumia, ad Hebron. Un terzo decesso è stato successivamente segnalato in ospedale, secondo fonti dei media. L'esercito israeliano ha dichiarato che gli aggressori hanno sparato contro un veicolo che trasportava i tre a un posto di blocco militare. Le forze di sicurezza stanno setacciando la regione meridionale della Cisgiordania alla ricerca dei responsabili.

Israele ha avviato una campagna militare nel nord della Cisgiordania di mercoledì, giustificando l'operazione a causa di un notevole aumento degli attacchi contro gli israeliani. L'obiettivo era quello di affrontare Hamas e Jihad Islamica.

La Cisgiordania ha registrato un aumento della tensione sin dall'inizio del conflitto di Gaza seguita al massacro di Hamas dell'7 ottobre 2023. Secondo il dipartimento della salute della Cisgiordania, un totale di 648 palestinesi sono morti a causa delle azioni militari israeliane, degli scontri o delle loro aggressioni.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la crescente violenza nella Cisgiordania, chiedendo un immediato de-escalation. L'Unione Europea ha anche invitato sia Israele che la Palestina a rispettare il diritto internazionale e i diritti umani.

