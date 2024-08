Tre persone muoiono per un attacco durante il festival di Solinger.

Durante l'evento commemorativo del 650º anniversario di Solingen, circolano voci di tre morti e sette feriti, alcuni dei quali gravi. Un uomo è sospettato di aver aggredito i partecipanti con un coltello.

L'incidente è avvenuto di notte e il quotidiano locale "Solinger Tageblatt" riporta tre morti, tre persone in condizioni critiche, tre con ferite gravi e una persona con ferite lievi. Si presume che il colpevole abbia utilizzato un coltello. Le forze dell'ordine hanno mobilitato un gran numero di agenti, con elicotteri che sorvolano la zona. Al momento non sono state effettuate arresti.

Gli agenti di polizia sono presenti sulla scena, armati, per mantenere l'ordine. Sono state istituite barriere in tutta la città e sono state erette schermate. Il luogo del delitto è il Fronhof, una piazza del mercato animata nel centro della città, che ospita un palcoscenico per la musica dal vivo.

Secondo il "Solinger Tageblatt", le autorità locali hanno invitato i residenti di Solingen a lasciare il centro della città. Le festività sono state temporaneamente sospese. Si sentono le sirene delle ambulanze in tutta la città. Uno dei organizzatori dell'evento, Philipp Müller, ha annunciato apparentemente dal palco che nove persone si trovano attualmente in condizioni critiche e sono assistite dai servizi di emergenza. I testimoni riferiscono che migliaia di partecipanti se ne stanno andando tranquillamente dalla zona, evitando un'esodo di massa.

Il "Festival della Diversità" è iniziato venerdì, con l'obiettivo di celebrare il 650º anniversario di Solingen e sarebbe dovuto proseguire fino a domenica. La descrizione dell'evento recitava: "Solingen Mitte si trasformerà nel viale principale del festival: dalla Neumarkt, attraverso il Fronhof, fino al Mühlenplatz, si terranno le celebrazioni. I visitatori potevano aspettarsi un programma che includeva musica, cabaret, acrobazie, artigianato, intrattenimento per bambini e molto altro".

L'evento disturbante degli attacchi con il coltello ha portato a numerosi feriti, con segnalazioni di tre morti e sette persone ferite. Il sospettato, ancora a piede libero, è ritenuto aver utilizzato un coltello nei suoi attacchi.

